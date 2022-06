Juhtkiri | Kütuseaktsiisi langetus pole ainus lahendus

On tänapäeva tõsiasi, et kui Eesti pole veel jõudnud Euroopa viie rikkaima riigi sekka, siis autokütuse hindadelt konkureerime juba edukalt ELi jõukamate riikidega. Ühtpidi on rekordiliste bensiinihindade mõju ka psühholoogiline: kui korterite küttearvete saabumine ehmatab meid korra kuus, siis tanklate kõrged hinnad vaatavad linnas ringi liikudes meile päeva jooksul mitu korda vastu. Kuid ka kümnendiku võrra langenud kütusemüük näitab tarbija jaoks hinnalae kättejõudmist, samuti ühistranspordi suurenev kasutamine – kuigi oma olemuselt on mõlemad ju rohepöördelised sammud.