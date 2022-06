SÕJAKOKKUVÕTE | RONG, SEE SÕITIS… Macron ja Scholz jõudsid viimaks Kiievisse

„See on üks barbaarsuse vorm!“ kuulutas Prantsusmaa president Emmanuel Macron Ukraina linnas Irpinis. Ta ütles, et Irpinis on näha sõjakuritegude jälgi. Küsimusele, kas tal on ukrainlastele mõni sõnum edastada, vastas Macron, et tal on „Ukraina meestele ja naistele anda Euroopa ühtsuse sõnum“. Macron kiitis ka ukrainlaste vaprust.