Amazonases kadunud ajakirjanik ja põlisrahvaste uurija on surnud

Õhtuleht kirjutas 9. ja 14. juuni numbris briti ajakirjanikust Dom Phillipsist ja tema sõbrast Bruno Pereirast. Amazonase vihmametsade põlisrahvaid uurima suundunud ja retkel salapäraselt kadunud meestest tuli paar päeva tagasi teade, et arvatavasti on leitud nende surnukehad. Nüüd võib nukralt kinnitada, et nii see ongi: põliselanike toetajad tapeti.