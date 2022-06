Põgenike arv maailmas saavutas uue rekordi

Inimeste arv, kes on sunnitud oma kodust põgenema, on viimase aastakümne jooksul kasvanud iga aastaga ning on jõudnud kõrgeimale tasemele sellest ajast, kui andmeid koguma hakati. 2021. aasta lõpuks oli sõja, vägivalla, tagakiusamise ja inimõiguste rikkumise tõttu oma kodust lahkuma sunnitud inimesi 89,3 miljonit. Pärast seda põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse kiireima ja ühe suurima sunniviisilise ümberasumise pärast II maailmasõda. Lisaks ka muud hädaolukorrad Aafrikast Afganistanini ja kaugemalgi. Nüüdseks ületas sundümberasunute arv dramaatilise 100 miljoni verstaposti.