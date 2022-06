PUUST JA PUNASEKS | Kas kütuseaktsiiside langetamine tooks diisli ja bensiini hinna alla?

Keskerakond ja EKRE tahavad kütuseaktsiise langetada, kuid nende varasem liitlane Isamaa on koalitsioonikõneluste tõttu kõhklema löönud. Peaminister Kaja Kallas aga leiab, et aktsiisilangetusest poleks tavainimesele mingit kasu – võidaksid vaid kütusemüüjad. Miks on kütuseaktsiis viimastel kuudel maailmas sedavõrd teravaks teemaks kerkinud? Kuidas on juhtunud nii, et aktsiisid ei täida enam esialgset eesmärki?