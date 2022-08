Just need on 2022. aasta online-kasiino trendid!

Kontovabad kasiinod. Paljud kasiinod on läinud juba seda teed, et mänguhuvilised ei pea alati registreeruma. Kuhugi registreerumine tundub inimese jaoks tavaliselt tülikas – see võtab aega, tekib liigne seotuse tunne, parooli on vaja meeles pidada ja äkki hakatakse veel mingeid infokirju saatma… Nii eelistavadki paljud inimesed kontovabas kasiinos panustada ja seda teed lähevad ka järjest enamad online-kasiinod.

Krüptovaluuta. Kahtlemata on krüptomaailma rahanduses vägagi kuum teema, mis tekitab vastakaid arvamusi. Kui ühelt poolt arvatakse, et see on tulevikuvaluuta, siis teisalt on väga palju asjatundjaid, kes sellesse ei usu. Võta siis näpust, kellel lõppude lõpuks on õigus. Fakt on aga see, et krüptovaluutale ei tasu online-kasiinodes selga pöörata, nii on see kindlasti kujunenud tänavuseks trendiks. Järjest rohkemad netikasiinod pakuvad huvilistel võimalust kasutada maksemeetodina mõnda krüptoraha. Kuna krüptoraha väärtus võib olla muutlik, tasub mängijal hoolega pilku peal hoida oma kontol.

Virtuaalreaalsus. Virtuaalreaalsus on midagi põnevat ja pakub üha enamatele inimestele huvi – kuigi see sai alguse juba 1990ndatel, siis tõeline tõus on selles vallas leidnud aset just viimastel aastatel. Virtuaalreaalsuse ja online-kasiinomängude puhul on põhimõtteliselt tegemist kõrgtehnoloogiliste lahendustega, mis võimaldavad mängijal siseneda virtuaalsesse ruumi. Inimene istub justkui kodus laua taga või diivanil, kuid samas on kõige vingemas kasiinos, mida ta iial näinud on. Lahe, kas pole? Selleks tuleb vaid virtuaalreaalsuse prillid pähe tõmmata ja nautida! Paljud online kasiinod on neid võimalusi juba katsetamas ning võib kindlalt väita, et kasutajate tagasiside on olnud ülimalt positiivne.

Tehisintellekt. Kasiinod on hakanud ka järjest enam kasutama tehisintellekti, et pakkuda oma külastajatele võimalikult autentset kasiinokogemust. Üheks online-kasiinode miinuseks (klassikaliste maapealsete kasiinode kõrval) on peetud seda, et suhtlust pole nii palju – tehisintellekt on kindlasti leevendamas seda probleemi. Tehisintellekti saab kasutada ka turunduseesmärkidel, näiteks saata uute kasiinokampaaniate või sündmuste uudiskirja – niisiis on sel ka kasiino enda jaoks kasulik nüanss olemas.

E-spordis panustamine. Spordialade peale panustamine on olnud juba aastaid online-kasiinodega tugevalt seotud. Siia juurde on tulnud ka videomängude ehk e-spordi peale panustamine. E-sport pole ammu ainult teleka ees istumine ja vastase arutu tulistamine – tänapäeval on see tõsiseltvõetav ala, millel on palju austajaid nii Eestis kui ka laias maailmas. Veelgi enam, selleks, et e-spordis olla hea, on vaja olla osav. Ning kas siis pole põnev ka panuseid teha?

Eesti e-spordifännidel on viimaste aastate jooksul tekkinud aina enam põhjuseid virtuaalsetele võistlustele panustada. Nimelt teeb maailmas suuri tegusid noor Jõgevast pärit Robin „ropz„ Kool. Tänavuseks suursaavutuseks oli maailma prestiižseima „CS:GO“ turniiri võit. Pole kahtlustki, et see ei toonud suuri summasid ainult tema taskutesse, vaid ka neile, kes noormehesse uskusid.

Vastutustundlikkus. Kasiinomängud on meelelahutus nii kaua, kuni sellest ei teki inimese jaoks probleemi. Seega on hakatud üha enam tähelepanu pöörama ka vastutustundlikkuse teemale ning sellele, et mängija ei kaevaks iseendale auku. Paljud internetikasiinod lubavad inimesel seada oma mängukontole piire, mille raames nad saavad mängida. Näiteks on kasutusel sissemakse limiit – niiviisi saab inimene sissemakseid teha seni, kuni limiidiks seatud summa täitub. Lisaks on olemas sessiooni limiidid ja kaotuste limiidid – ehk siis, kui kaua saab inimene korraga mängida ja kui palju lubab ta endal kaotada.