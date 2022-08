Online kasiinod ja klassikalised maapealsed kasiinod – kumb on populaarsem?

Kuna paljud tegemised on kolinud internetti, siis on hakatud üha enam hindama ka anonüümsust ja privaatsust. Tõsiasi on see, et online kasiinos mängimine on tunduvalt anonüümsem sellest, kui lähed kasiinosse kohapeale. Tavapärases kasiinos tuleb alati oma ID-kaarti näidata ja end registreerida.

Tänapäeva maailmas on ka väga palju stressi ja pinget, mille all inimesed murduvad. Tihti on vaja lihtsalt hetkeks mõtted eemale viia ja teha ajule restart. Online mängud on selleks ideaalne võimalus, sest sa ei pea selle jaoks isegi kodust või kontorist lahkuma.

Loomulikult ei ole online kasiinos mängimisel ainult plusspooli, vastukaaluks toome välja ka mõne miinuse. Tõsi küll, pigem tundub, et need miinuspooled on eelkõige kosmeetilised detailid.

Paljud kasiinomängude harrastajad kurdavad, et internetis mängimine ei ole see õige – atmosfäär ei ole päris sama. Kasiinode juurde kuuluvad suurejoonelisus, elevus, raha, inimesed… Kuigi internetikasiinode graafika on tavaliselt üsna uhke, siis tegelikult istud sa ikka arvuti või telefoni ees oma tavapärases keskkonnas. Kasiinosse tulemine pakub keskkonnavahetust ning võimalust astuda ka füüsilises mõttes natukeseks teise maailma.

Samamoodi on paljude mänguhuviliste jaoks murekohaks see, et online kasiinodes panustamine võib olla lõppude lõpuks veidi üksildane tegevus. Ikka sina ja sinu arvuti. Kuigi paljudes online mängudes on diileriks päris inimene, siis see teine persoon asub ikka teisel pool ekraani ning vahetu suhtlus puudub.

Klassikalise maapealse kasiino plussid ja miinused

Milline tuledesära, missugune möll, palju inimesi, rahvas uhketes rõivastes… see kõik on suurejooneline ja glamuurne! Kes on näiteks väisanud Las Vegase või Monte Carlo mängupõrguid, ei unusta neid kogemusi arvatavasti iial. Kindlasti ei ole sinu kodukoha lähistel asuv kasiino nii suurejooneline, aga küllap on see ka Las Vegase kasiino väiksem vend.