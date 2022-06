ÕL VIDEO | „Kohalikud aimavad, aga keegi rääkida ei julge.“ Jooksus kuretapja eest küündib pearaha üle 5000 euro!

Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg on kontrollinud koos politseiga hulga vihjeid, kuid lõppkokkuvõttes on need siiski liiva jooksnud: sõnade kõrval pole tõendeid tegudest. Tema sõnul on vihjeid kuretapja kohta tulnud seinast seina. Maikuus andis vihjetes tooni, et tegija peab olema kohalik ehk keegi, kes tunneb Väätsa-Türi teid ja seega teab, kus kurepesad asuvad. Poolteist kuud pärast veretööd käib Võsujala sõnul jätkuvalt erinevate vihjete kontrollimine. Maaülikoolis on lahatud kaheksa kurge, kes hukkusid tulistamise tõttu.