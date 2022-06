ENNEOLEMATU TUNG EESTIT KAITSMA! Värske liige: „Naised ongi koduhoidjad. Kaitseme lisaks endale ja perele ka riiki.“

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Eestis soovinud Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega liituda rekordiliselt palju mehi ja naisi. Moodustati isegi Ukraina põgenikest koosnev Noorte Kotkaste rühm. Vastse naiskodukaitsja Killu Mei sõnul on nüüd päriselt käes see aeg, kus peame aitama end kaitsta.