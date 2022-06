Servituut ja ligipääs kinnisvarale puudub – mida teha?

Esmalt võiks pöörduda kohaliku omavalitsuse (KOV) poole, pahatahtlike naabrite puhul on KOV-l õigus ligipääsutee sundvõõrandada ning siis muutub see tee avalikult kasutatavaks. Enamasti läheb KOV seda teed, kui ligipääs on takistatud mitmele elamule.

Teine võimalus on pöörduda kohtusse servituudi seadmiseks.

Lahe Kinnisvara maaklerite kogemustele tuginedes on olnud lihtsam saada tee servituuti juriidilisest isikust omanikelt kui eraisikutelt. Oleme soovitanud ka servituut seada, kui omanik on Eesti Vabariik ehk tegemist on reservmaaga, sest ühel hetkel võib riik reservmaa müüa ja siis oleks ostjal oma kinnistule juurdepääsuriskid servituudiga maandatud.

Loomulikult võib lõpuks ka ostmisest loobuda kui miinuseid siiski kokku rohkem kui plusse.

Alternatiivid servituudile pole head

Naabrid pakuvad tavaliselt servituutide asemel lihtkirjas kinnituskirju, et kardetakse ametlikke toiminguid või on mõni muu põhjus, kuid juriidiliselt ei ole suulised kokkulepped või lihtkirjalikud kokkulepped pidavad. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, kuid servituuti on kinnistusraamatust juba keerulisem kustutada. Lisaks kehtib servituut ka omanike vahetumisel, suuline või lihtkirjalik kokkulepe aga mitte.

Maakleritel on ikka ette tulnud olukordi, kus tehingud on ära jäänud, kuna kinnistuni juurdepääsuteel ei ole servituuti. Näiteks võib tuua juhtumi suvila müügiga, kus ostjad soovisid võtta ostu finantseerimiseks pangast laenu, kuid selgus, et isegi kui viimane juurdepääsutee lõik suvilani oli kohaliku omavalitsuse hallatav avalik tee, siis selleni jõudvast teest osad lõigud olid eraomanike valduses, kes ei olnud huvitatud, et mööda nende kinnistuid tee kulgeks. Pank ei andnud ostjatele ostuks laenu ning neil jäigi suvila ostmata.