Umbusaldamine haridusminister Liina Kersnale kukkus läbi

Minister kirjeldas, kuidas esmaspäeval, 1. novembrist olid koolidel testid olemas ja algas kooliperede kiirtestimine. „Kohe esimesel nädalal pärast koolivaheaega tuvastasime me kooliperede seas rohkem kui 1000 kiirtesti positiivset. Need on need lapsed ja õpetajad, kes ei viinud viirust edasi. Ja sellel olid käegakatsutavad tulemused. 18. novembril tegi teadusnõukoja tolleaegne juht Irja Lutsar valitsusele ülevaate, milles tõdes: nakatumiskordaja R on langenud alla ühe. Nakatumisnäitajad on langenud kõigis maakondades, kõigis eagruppides, ka haiglakoormus näitas juba vähenemise trendi. Enne koolivaheaega olid kõik trendid vastupidised. Kokkuvõtvalt tõdes professor Lutsar, et koolide kiirtestimine oli olnud tulemusrikas ja edukas. Me suutsime hoida koolid kontaktõppel ning aidata mõjusalt kaasa viiruse leviku vähendamisele. Kas keegi oskab panna selle mõju eurodesse?“ küsis Kersna.

Kersna osutas, et kuna lepingu sai ministeerium sõlmida vaid üheks kuuks, tuli kohe alustada ka järgmise hanke ettevalmistamist. „Küsisime abi Riigi Tugiteenuste Keskuselt juba 4. novembril, kes vastutab riigis riigihangete läbiviimise eest, kuid paraku nad hindasid, et neil ei ole hetkel ressurssi lisahanke läbiviimiseks. Me pidime taas ise hakkama saama.“

„Tõsi ta on, et nüüd, kooliaasta lõpus, olen olukorras, kus Rahandusministeerium, kes kuulub samuti valitsusse, süüdistab mind isiklikult kahes väärteos: teise hanke läbiviimist väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankega, kus pakkumised läksid 17 ettevõtjale, ja selles, et me olemasolevat raamlepingut laiendasime seda Riigi Tugiteenuste Keskuse enda soovitusel. Mulle on kinnitatud, et mind ei ole süüdi mõistetud, vaid käib uurimine,“ märkis minister.

Veel möödunud nädalal kinnitas Keskerakonna esimees Jüri Ratas Õhtulehele, et valitsuse lagunemisest hoolimata ei plaani erakond vastukäike, nagu haridusministri Liina Kersna umbusaldamist seoses kiirtestide väärteomenetlusega.