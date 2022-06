Juhtkiri | Mis on sõja hind?

Igor Taro toob oma Ukraina sõjapäevikus välja, et Venemaa on oma provotseerimata ja täiesti ebaõiglase kallaletungiga mobiliseerinud enda vastu maailma kõige võimsama majandusliku ja sõjalise koalitsiooni. Seejuures pole see koalitsioon veel päriselt sõtta asunud, aga Moskva sõjakaod ületavad paljude Euroopa armeede täiskoosseisu.

Järelikult pole küsimus mitte kas, vaid millal ja millise hinnaga Putin kaotab. Palju olulisem on Ukraina makstav hind, mis kasvab iga päevaga ja mille intresse peame hiljem kõik koos tasuma. Iga päev nõuab sõda miljardeid eurosid, üks mürsk 200 000, hävituslennuk mitukümmend miljonit. Hoomamatud numbrid. Keegi ei oska veel öelda, mis maksab hävitatud linnade üles ehitamine.

Palju võtab kütust üks tank? 180 liitrit 100 km kohta, 3,7 liitrit kilomeeter, 20 liitrit tunnis ‒ need on mõned tehnilised andmed, mille veebiavarustest leiab. Seda on palju, väga palju, eriti kui oled harjunud sõidukitega, mille kütusekulu jääb 7‒10 liitri juurde 100 kilomeetri kohta. Ja Ukrainas on lahingus sadu tanke ja muid sõidukeid.