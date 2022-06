PAPP SAI SULE SAPPA! Õigeusu kirik tagandas isa Orenti, kes võitleb Moskva patriarhaadi vastu

Armulauda saaks nüüd juba endine Isa Orenti vaid juhul, kui ta karmi otsuse teinud EAÕK Püha Sinodi ees pattu kahetseb. Kirikuvande alla panekust ehk niinimetatud anateemist eristab Orentiga toimunut vaid see, et teda ei visatud kirikust päriselt välja. Eestis on kaks suuremat õigeusu kirikut – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik allub Moskva patriarhile ja EAÕK Konstantinoopoli oikumeenilisele patriarhile. Esimene on arvukam ja koondab suuresti eestivenelasi, teine aga valdavalt eestlasi. Orenti oli EAÕK Paldiski koguduse karjane, aga oma võitluses Moskva patriarhaadi vastu läks ta paraku tülli ka enda emakirikuga.