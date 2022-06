„VÕTA RIIDED ÄRA JA KOBI MU TEKI ALLA.“ Vägistamiskatses süüdi mõistetud jõhkard leidis mõni kuu hiljem uue ohvri ja vägistas ta. Seekord pääses mees puhtalt

Tütarlaps jagab oma lugu, et teisi hoiatada. „Ma räägin oma lugu, et teiste tüdrukuga sama ei juhtuks,“ lausub Kadi. „See ei tundu õige, et keegi teine peaks kogema sama, mida mina kogesin.“

Tema kogemus? Esimene kohting, mis lõppes vägistamisega. „Ta lebas mu kõrval ja ütles: „Tänks süütuse eest“,“ meenutab Kadi.

Mullu novembris tutvus 18aastane Kadi (täisnimi toimetusele teada – H. M.) suhtlusrakenduses Yubo noormehega, kes esitles end Georgina. Yubo on äpp, mis on mõeldud uute tuttavate leidmiseks. „Nagu Tinder, aga noortele,“ ütleb Kadi ise.

Yubo rakenduses, kus Kadigi otsis uusi tuttavaid juba enne täisealiseks saamist, kogunevad peamiselt teismelised, kes pole veel 18 täis ja jäävad seega populaarses tutvumisäpis Tinder ukse taha. Ka Yubos saab endale huvipakkuvaid inimesi vasakule ja paremale „svaipida“. Aga saab ka lihtsalt sõbralisti täiendada ja sõpradele live-ülekandeid teha.

„Sa suckinud (imenud – ingl k) oled vms :D:D?“ uuris noormees.

„Ei ole,“ vastas tüdruk.

„whyy (miks – ingl k), sa 18 ju“

„Sest ma ei soovi“

„Midaa, miks. Minu oma soovid ju“

„Mkmm“