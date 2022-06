„MULLE MEELDIB OLLA HALL KARDINAL.“ Teflonmees Andres Pajula kustutab tuled Tallinna linnamasinas

Estonia kontserdisaal. Kadrioru Saksa gümnaasium on kinni pannud sisuliselt Eesti vabariigi kõige tähtsama saali, et pidulikumas võtmes läbi viia kooli 50. aasta juubeli kevadaktus. Külastajate seas on ka kooli vilistlane Maris Hellrand. Pidulikumast pidulikum aktus jätab temasse kustumatu mälestuse.