SÕJA 110. PÄEVA KOKKUVÕTE | Sjevjerodonetski sillad on purustatud

Luhanski kuberner Serhi Haidai teatas, et Venemaa on hävitanud kõik Sjevjerodonetskisse viivad sillad. Ukraina väed kontrollivad tema sõnul endiselt osa linnast, ent tsiviilisikute evakueerimine ja neile abi toimetamine on kuberneri sõnul võimatu. Okupantide jaoks on linna vallutamisel suur sümboolne tähtsus. Suurem osa sellest oli teisipäevase seisuga siiski juba nende käes. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas, et riik maksab enda kaitsmise eest kohutavat hinda inimeludes. Sellegipoolest jätkavad Sjevjerodonetski kaitsjad „sõna otseses mõttes iga viimase kui meetri“ eest võitlemist.