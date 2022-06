KAEBUSI KÜLLAGA: vaktsiinikahjustuste eest küsib valuraha üle 700 inimese

Vaktsiinikahjustuste eest sai hüvitist hakata taotlema alates maikuust. Teisipäevase seisuga oli laekunud 725 taotlust. Kõige rohkem pöördutakse haigekassase Pfizeri Comirnaty vaktsiinist saadud kõrvaltoimetega. Haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe sõnul on see ka loogiline, sest seda vaktsiini on Eestis manustatud kõige rohkem. Kokku on Eestis manustatud 1 992 148 vaktsiinidoosi, millest 1 445 358 on tehtud, kasutades Pfizeri vaktsiini.