Juhtkiri | Kaks osa valget ja üks osa punast kärbseseent

Läbi inimajaloo on haiguste raviks kasutatud väga erinevaid võtteid, mis tänapäeval kvalifitseeruksid piinamisena. Oli aeg, kui tõsimeeli usuti, et lobotoomia ravib kurvameelsust ja musta huumorina teati soovitada, et giljotiin ravib peavalu – seda igaveseks. Nüüdseks on teada, et esimene ravivõte ei tööta ja kuigi teine soovitus lahendab patsiendi peavaluprobleemi lõplikult, on selle kõrvalmõjud paraku surmavad. Ravimite pähe on müüdud suhkruvett ja muudki kraami, millel puudub igasugune mõju.