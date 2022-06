Vambola Paavo | Riik peab ennast kehtestama

Paraku on aga olukordade puhul erandeidki ning siis peabki ennast kehtestama. Kui riigikogu võtab meilgi vastu aktsiiside langetuse Euroopa Liidu miinimumini, peaks sellele järgnema riigipoolne järelevalve. Seda aga ei kuule valitsuse suust. Nime poolest on meil küll konkurentsiamet olemas, kuid tegude poolest mitte. Kuidas on ülepea võimalik, et kõigis tanklates tõuseb hind ühel päeval viieminutise vahega. Ja seda ühe palju. Ometigi on ju nende kulutused erinevad. Pealegi on terminalide mahutites ja tanklateski veel vana hinnaga soetatu. Loogika ütleb, et uus partii on teise hinnaga. Keegi ei kontrolli aga seda.