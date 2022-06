Ameerika naised meeleheitel: tampoonid kaovad kui tina tuhka

Sotsiaalmeedias kurdavad naised üksmeelselt: see on lausa õudusunenägu – inflatsioon ja tarneprobleemid on niigi pisendanud kaubavalikut poes, aga nüüd pole enam ka tampoone saada. CNN kirjutab, et nende puudusest on kardetud avalikult rääkida, kuid nüüd ei saa enam vaiki olla.