Taavi Libe | Sellise raha eest ostsid sellise asja või?!

Üritasin teda rahustada, selgitades, et Kalamaja parimad lihapirukad maksavad sama palju ning ilmselt on pealinna hinnad lihtsalt viitega lõunasse jõudnud. Pärast kõne lõppu jäin aga mõttesse… Minu lemmiku pagarikoja lihapirukad meeldivad mulle peamiselt seetõttu, et nende maitse meenutab tohutult maailma parimaid lihapirukaid, mida vaaritas minu vanaema. No püha müristus, kui maitsvad need olid! Omal ajal, kui üleliigsed kilokalorid ei ladestunud veel rasvaks, vaid aitasid teismelisel organismil läbi viia kasvuspurti, polnud mul mingi probleem kinni pista kümme lihapirukat. Tänapäeva vääringus siis 25 euro eest lihapirukaid. Krõbedavõitu küll...