Prantsusmaa pühapäevased parlamendivalimised: esimene voor ei otsusta veel midagi

Selles ongi Prantsuse valimiste eripära. Põhimõtteliselt on seal nagu Ühendriikides: see, kes võidab enamuse valimisringkonnas, pääseb ka parlamenti. Kuid siin on suur eripära. Võitmiseks esimeses voorus on vaja saada rohkem kui pooled valimaskäinute hääled ühe lisatingimusega: need hääled peavad ületama 25 protsenti kõigist valimisnimekirjadesse kantuist. Ehk lihtsamalt: mida vähem inimesi valimas käib, seda raskem või kogunisti võimatu on vajalikku enamust saada. Eelmistel valimistel suutis seda vaid neli kandideerijat. Seekord on veelgi raskem, sest eeldatavasti tuli valima umbes pool 48,7 miljonist hääleõigusega kodanikust ja on päris kindel, et kõik otsustab teine voor, kus valituks osutumiseks piisab lihtsast häälteenamusest ja kus praegu pidevalt populaarsust kaotanud vabariiklased loodavad vähemalt mõningasele edule.