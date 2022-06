ÕL VIDEO | Eestlased Soomes pidasid jaanipidu: „Tulge kõik koju tagasi, aidake meil elektriarveid maksta.“

Helsingi kesklinnast mõnekümneminutilise autosõidu kaugusel Vihtis on maaliliselt kauni Kirkkojärvi kaldale üles seatud lava, mille ees on end ritta seadnud – õlg õla kõrval ja muusika rütmis õõtsumas– paar tuhat ülelahe-eestlast. Lavast veidi eemal seisab telk, mille all säriseb ja tossab grill. Taamal on veel teinegi telk, milles särasilmne brünett solistab topsi külma õlut. „Sinine vilkur, sinine vilkur,” kõlab üle Soome metsade ja laante Meie Mehe unustamatu lüürika. On juuniikuu kohta eriliselt soe laupäeva õhtu, on toimumas järjekordne eestlaste jaanipidu Soomes.