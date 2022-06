Politsei võttis mesilasi juurde

Politsei-ja piirivalveameti mesiniku Kristjan-Jaak Nuudi sõnul on nad PPA peamaja katusel olevaid mesitarusid sel kevadel laiendanud kaks korda, et teha mesilastele ruumi perede kasvuks ja nektari jaoks. "Sellel hooajal on meil kolm mesilasperet. Eelmisel hooajal korjasid mesilased 80 kilogrammi mett ning sellest on praeguseks enamus kingitud PPA koostööpartneritele.“ Varasemalt on kirjutatud, et kuna asfaldilt midagi korjata pole, ei tohiks PPA mesilased töötajaid ja kliente häirida.