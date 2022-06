Haapsalu linn keelas festivalil nõukaaja sümboolikat kasutada

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on korraldajaga kohtutud, ta avaldas soovi korraldada see vintage üritus ning lubas esitada avaliku ürituse taotluse koos selgitustega kavaga ning näidata, kuidas tagatakse , et sellel üritusel ei ole nõukogude aja sümboolikat, sõjaväe - ja miilitsavorme. Mai lõpus otsustas Haapsalu linnavalitsus , et tänavu ei ole sobilik nostalgiapäevi korraldada ning keelas ürituse ära. Nüüdseks on üritus nime vahetanud - see on Vintage Weekend. Linnapea sõnul tahab korraldaja korraldada uut üritust. Kui taotlus on tulnud, eks siis vaatame ja otsustame, lisas ta.