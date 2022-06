TOP | Mida lapsevanemad tahavad?

Kogu poliitiline kemplus lastetoetustega on jõudnud sinna, et nüüd uuritakse, mida siis lapsevanemad tahavad. Kui raha pakutakse, ega keegi ära ei ütle, aga nagu ikka, iga pere on erinev ja seetõttu on ka eelistused erinevad. On lootusetu unistada, et leiab ühe võluväena universaalse lahenduse, mis sobib kõigile peredele. Reaalsuses on vaja teha väga palju väikesi asju. Alustuseks lõpetame diskussiooni selle üle, mis paneb naised sünnitama ja mõtleme hoopis, mida teha, et peredel oleks soov lapsi kasvatada.