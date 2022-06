Juhtkiri | Toimiv demokraatia

Parlamendierakonnad on nädal otsa konsulteerinud, kohtunud ja arutanud. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lubas peale laupäevast erakonna volikogu öelda, mis plaan on. Tal endal on küll eelistus, kuidas edasi, kuid demokraatiale kohaselt soovitakse jõuda koos otsuseni. Ja demokraatliku korraga riigis on erakonnal õigus ka mitte otsuseni jõuda ja edasi arutada.