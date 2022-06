President Karis B9 kohtumisel: vajame NATO idatiival tugevamat sõjalist heidutust

Karise sõnul olid kohtumisel osalenud riigipead sama meelt, et Madridi tippkohtumisele minnakse ühise seisukohaga, et kollektiivkaitse peab NATO-s olema kesksel kohal ning otsustada tuleb kaitsehoiaku suurendamine alliansi idatiival, kirjutatakse pressiteates.

„NATO strateegiline kontseptsioon peab olema tulevikku vaatav ning põhinema realistlikul hinnangul julgeoleku olukorrale,“ sõnas Karis. „Vajame idatiival tugevamat sõjalist heidutust. Balti regioonis on Venemaal jätkuvalt sõjaline ülekaal NATO ees. See peaks hõlmama suuremat liitlasvägede kohalolekut, rohkem eelpaigutatud varustust ja diviisi tasandi juhtimist.“

„Venemaad heidutab ainult usutav sõjaline jõud ja see on see, mida me täna vajame. Venemaa strateegilised eesmärgid ei ole muutunud,“ ütles ta.

Riigipea sõnul tuleb otsustavalt suurendada toetust Ukrainale. „Ukrainal on sõja võitmiseks vaja ründerelvastust. Paljud riigid on märkimisväärses mahus abi andnud, kuid sõja tänane käik näitab, et sellest hetkel ei piisa sõja võitmiseks. Ukraina vajab rohkem tulejõudu ja suurema laskekaugusega relvi.“

Karise sõnul peab NATO Madridis kinnitama, et avatud uste poliitika kehtib ning Soome ja Rootsi saavad alustada ühinemisprotsessi. „Loodan väga, et Soome ja Rootsi NATOga liitumisega seotud erimeelsused lahenevad võimalikult kiiresti. See oleks NATO ühtsuse tugev märk, annaks lootust ka teistele kandidaatidele,“ nentis ta.