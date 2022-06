Seisukoht | Inimelul ei ole hinda

On teada, et me õpime teiste vigadest harva. Kui üldse. Ikka isiklikud läbielamised on need, mis mõttemustreid loksutavad. Pole minagi mingi erand. Puhtatõulise lamemaalasena ei ole ma iial mõelnud mingitele „suvalistele“ vaktsiinidele. Milleks? Kallis ka!