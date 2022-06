Maardus on viimase aasta jooksul ostukärus surnud kaks meest

24. mail leiti Maardu linnast asuvast korterist 36aastase mehe surnukeha, mis oli ostukärus. Mees suri, sest ta oli joobes ja seejärel ise läinud või asetatud kaupluse ostukärusse, kus ta lämbus okse sisse. Võimalik, et tema elu oleks võinud päästa sõprade abistav käsi. Politsei on juhtunu uurimiseks alustanud kriminaalasja. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre teatas reede hommikul, et läinud nädalal peeti kinni neli mees, keda on alust kahtlustada mehe surma põhjustamises ettevaatamatusest. Tambre sõnul pole tegemist esimese korraga, kui politsei leiab Maardust ostukärust joobes inimesi. „Eelmisel aastal leiti samuti Maardust samaaegselt ühe kortermaja kahest erinevast trepikojast ostukärudest kaks meest, kellest üks oli paraku leidmise hetkeks surnud. Tema surma tingis terviserike, mille saamise puhul ei ole alust kahtlustada kuriteo toimepanemist,“ ütles Tambre.