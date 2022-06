Ida-Virumaa linnade eestikeelsed koolid kolivad riigi tiiva alla

Tavapäraselt on põhihariduse korraldamine ikka valdade-linnade ülesanne, siis Ida-Virumaal võttis riik haridusministeeriumi näol eelmisel aastal enda haldusse Narva Eesti gümnaasiumi ning järgmisest sügisest on riigikool Kohtla-Järve Järve kool. Põhjenduseks on öeldud, et sel moel muutub kvaliteetse eestikeelse hariduse positsioon Ida-Virumaal tugevamaks. Kui viimase ülevõtmine käis päris kiiresti – eelmise aasta lõpus käidi plaan avalikult välja ja esmaspäeval allkirjastati vastav leping – siis Sillamäe kooli riigile üleandmine on Tõnuis Kalbergi sõnul päris algusjärgus.