KÕMULINE SURM REISIAURIKUL KALEVIPOEG: kas tüürimees tappis oma armukese?

Kohtusaalis kirjutab Kaja reporter oma märkmikku: „Kell pool kümme tuuakse Alfred Sergo kahe mõõgamehe vahel süüpinki. Ta on keskmise, tüseda kasvuga mees, palja näo ja kõrge otsaesisega, tal on pruunid silmad, kaunis sirge tömp nina, näolaad rohkem pikergune, paledest aga laiem, suu ümber jooned, mis näitavad, et mees elanud ja elu maitsenud. Juuksed pruunid, tahapoole kammitud. Sergo vaade on pehme, sõbralik…Vastab kohtule selge, kõlava häälega: on 29 aastat vana, Hiiumaalt pärit, ameti poolest meremees.“