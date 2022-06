Vene sõdurid Tšornobõlis: „Miks siin pole poodi?“

„Aga kui nad hakkavad kaevama ja paiskavad loodusliku barjääri rolli täitva ülemise pinnasekihi segamini, on radiatsioonitase veel palju kõrgem,“ ütleb Euronewsile keelutsooni eest vastutava agentuuri juht Jevgeni Kramarenko. Täpselt seda aga Vene sõdurid tegidki: asusid metsas kaevikuid kaevama. Tõenäoliselt saigi see saatuslik otsus määravaks põhjuseks, mis sundis neid kaks kuud hiljem tuumajaama juurest lahkuma. „Pole imestada, et okupandid said märkimisväärse doosi radiatsiooni ning sattusid esimeste sümptomite ilmnedes paanikasse,“ avaldas Ukraina tuumaenergiaagentuur Energoatom. Kiievi sõnul suri üks Vene sõdur juba esimestel päevadel kiiritusnähtudesse, kuid võimalik oht ei piirdu ainult sõjaväelaste endiga. Sõdurid võtavad radioaktiivse ainese enesega kaasa kõikjale, kuhu lähevad…