GALERII | Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänas annetajaid: laste raviks koguti mullu 1 372 858 eurot

Tallinna Lastehaigla Toetusfond kogus 2021. aastal annetusi 1 372 858 eurot; tasuta meediareklaami ja muud tegevusabi saab hinnata 275 000 eurole. Toetusfondile tegi aasta jooksul annetusi 131 ettevõtet ja organisatsiooni ning üle 10 000 eraisiku, neist püsiannetajaid on ligikaudu 7000. 2022. aasta jaanuarist kuni maini on annetusi kogunenud 886 714 eurot.

„2021. aastal kogunenud annetussummat 1,37 miljonit eurot saame võrrelda Eesti elanike arvuga – piltlikult öeldes on iga Eesti inimene panustanud laste ravi heaks aasta jooksul 1 euro,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. „Üks euro aastas ei ole ju palju, kuid nii kogunebki väikestest annetustest kokku suur. Peatselt 30. sünnipäeva tähistav Toetusfond on olnud Eestis heategevuse valdkonnas teerajaja. Inimesed mõistavad üha enam, et teisi toetades aitame me paremaks muuta kogu ühiskonda.“