Tiit Kuresilma | Paljunemisest meil ja mujal

Või näiteks kilpkonnadel rannaliiva munetakse tohutu hulk mune. Kui need päikese toimel küpseks saavad ja liiva alt välja ronivad, panevad kõik padinal vee poole. Kust nad teavad? Aga mis sunnib geene edasi andma nii, et mõnikord otsest kehalist kontakti polegi? Et isane seemendab mingit vees hõljuvat marja?