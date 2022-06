VERI JA ÄHVARDUSED: Amazonases kadunud Briti ajakirjanikku ja tema saatjat pole ikka leitud

Brasiilia president Jair Bolsonaro usub, et küllap on mehed lihtsalt hukka saanud ning osutab ka sellele, et kahekesi paadiga Amazonasele minna on mõtlematu. Kuid sellele teooriale, ehkki seda ei saa välistada, räägivad vastu kaks tõsiasja. Esiteks: nii Dom Phillips kui teda teekonnal saatnud Bruno Pereira on äärmiselt kogenud vihmametsas matkajad. Nad pole sinisilmsed linnavurled, oma reise metsadesse valmistavad nad alati detailideni ette. Paat, millega nad seekord Amazonase sügavustesse suundusid, oli uhiuus ning kütustki oli meestel piisavalt varutud. Bruno on kohalik hõimuasjade ekspert, Dom on elanud Brasiilias üle kümne aasta ning mõlemad on palju korda vihmametsades rännanud. Teiseks, ja siin läheb asi huvitavaks: Bruno olla enne kadumist saanud vihaseid ähvardusi.