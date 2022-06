FOTOD | Lätlased üritasid Eestisse smugeldada suure koguse narkootilist ainet

„Kätte saadud narkootiliste ainete sihtpunkt ei olnud Pärnu, need pidid jõudma teistesse Eesti paikadesse, kuid õnneks saime need enne ringlusesse jõudmise kätte,“ ütles Margus Raspel. Ta rääkis, et karfentanüül on ülikange ja ohtlik narkootiline aine, mis Eestis levib üldiselt rohkem Harjumaal ja Ida-Virumaal. Raspeli sõnul on karfentanüül on sünteetiline aine, mis on üks fentanüülist saadavaid ühendeid, aga on fentanüülist umbes sada korda kangem. „Seetõttu on karfentanüül väga kiiresti psüühilist ja füüsilist sõltuvust tekitav aine, mis võib kergesti põhjustada üledoosi või surma. Selle aine turult eemaldamisega päästame päriselt elusid. Politsei teeb selle nimel tööd edasi, et lõhkuda narkokurjategijate ja -vahendajate gruppe, et takistada narkootiliste ainete jõudmist Eestisse,“ ütles Raspel.