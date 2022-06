Kuidas mõjutavad mühinal kasvavad hinnad poeskäiku? „Viimasel ajal hoian ostukorvi eest tasudes hinge kinni, et kui kallis seekord sai!“

Poes ringi vaadates ei jää märkamata, et toidukaupade hinnad on pööraselt kasvanud ja toidupoodi jätame varasemast suuremad summad. Mida selles osas ette võtta? Kas tuuritada erinevates poodides ning otsida sealt hea hinnaga kaupu või jahtida „kõlblik kuni“ tähtajale lähenevaid tooteid, mis on poole odavamad? Õhtuleht uuris, kuidas on inimesed hinnatõusuga toime tulnud.