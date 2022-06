OTSEBLOGI | Ukraina luure: Venemaal on võimekust sõda jätkata veel maksimaalselt aasta

„Vaba maailm peab tegema kõik endast oleneva, et Venemaa jõhker sõda Ukrainas lõpeks ja meie ukselävel ei toimuks sõjakuritegusid,“ ütles Kallas. „Oleme teinud Ukraina toetuseks palju õigeid otsuseid ja peame nüüd vaatama, et nende täideviimine kiiresti õnnestuks. Peame aru saama, mis on Ukrainas kaalul. Venemaa juhid kutsuvad avalikult üles genotsiidi toime panema ja seda ei saa lubada.“



„Ukrainat ei saa aga sundida kiirele rahule, sest see ei tähenda automaatselt inimeste kannatuste lõppemist,“ lisas Kallas. Ta rõhutas, et Eestil ja Austrial on erinev ajalooline kogemus ja oluline on sel teemal mõtteid vahetada. „Teise maailmasõja lõpp Eestis tähendas küll rahu sõlmimist, kuid ei toonud lõppu inimeste kannatustele. Paljude riikide, ka Eesti jaoks tähendas see rahu laialdaste repressioonide algust, keele ja kultuuri hävitamist ja poliitilist tagakiusamist. Koole, kus surutakse peale vene keelt, katseid kustutada kultuuri. Näeme seda kõike praegu toimumas ka Ukrainas neil aladel, mille Venemaa okupeerinud. Me ei soovi samasugust saatust mitte kellelegi,“ ütles Kallas.



Peaminister rõhutas, et Eesti jaoks on oluline anda Ukrainale kiirelt Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus. Samuti toetab Eesti kiiresti kandidaatriigi staatuse andmist neile Lääne-Balkani riikidele, kes on vajalikud sammud selleks juba teinud.



Kallas ja Nehammer rääkisid kohtumisel ka energiapoliitikast. „Energia- ja kütusehinnad on tõusnud täiesti uutesse kõrgustesse. Hea on jagada omavahel kogemusi, kuidas üks või teine riik on inimesi aidanud, aga tähtis on vaadata ka laiemat pilti sellest, kuidas hindu pikas perspektiivis alla tuua,“ ütles Kallas.



Euroopa Liidu roheüleminekust rääkides kinnitas peaminister, et mida kiiremini suudame üle minna taastuvenergiale, seda kiiremini suudab Euroopa tervikuna vabaneda Vene-sõltuvusest. „Niisamuti on aga oluline, et üleminek oleks kõigi jaoks jõukohane ja realistlik. Rohepööre peab võimaldama heaolu kõigi jaoks, muidu see lihtsalt ei ole võimalik,“ ütles peaminister.



Nehammeri külaskäik oli esimene ametlik Austria kantsleri kahepoolne visiit Eestisse.