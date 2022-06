OTSEBLOGI | Putin võrdles end Peeter Suurega. Soome valitsus plaanib püstitada idapiirile füüsilisi tõkkeid

Putin ütles, et Venemaa eesmärk on vallutada uusi territooriume. Ta väitis Peeter Suurele pühendatud näitusel esinedes, et keisri Põhjasõda Rootsi vastu ja Narva vallutamine oli Vene maa tagasi võtmine, mitte territooriumi vallutamine. „Ilmselt on ka meie saatus (territooriumile) tagasi pöörduda ja end tugevdada.”

Ukrainas hukkunud Vene sõdurite arv võib nüüd ulatuda 20 000-ni, vastavalt kõrgeima Lääne ametniku viimasele hinnangule.

Järgmise aasta saak Ukrainas võib jätkuva Venemaa sissetungi tõttu väheneda kuni 40%, ütles Ukraina agraarpoliitika ja toiduminister Taras Võssotsk.

Vene vägede poolt Ukrainas vangistatud kaks britti ja marokolane mõisteti Donetski Rahvavabariigi kohtus surma. Väidetavalt süüdistatakse neid palgasõduriteks olemises.

Vene väed Mariupolis on hakanud pensione maksma Vene rublades, kasutades sularaha, ütles linnapea nõunik neljapäeval.

Kreml teatas, et ei soovi, et Gazprom piiraks gaasitarneid enam ühelegi Euroopa kliendile. Venemaa energiafirma on juba peatanud tarned mõnesse riiki, sealhulgas Poola ja Soome, kuna need keeldusid tegemast makseid Vene valuutas.