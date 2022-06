Juhtkiri | Vaatame korruptsiooniohule läbi sõrmede?

Eestis on sadade kaupa poliitikuid ja ametnikke, kes ei pea nende suhtes kehtestatud nõuete täitmist mitte millekski, sest nad on jätnud täitmata ettenähtud majanduslike huvide deklaratsiooni. Kuigi põhjendusi on asjaosalistel varnast võtta, ei saa esitamatajätmist panna sugugi üksnes hajameelsuse süüks, kui see kordub aastast aastasse ning samamoodi pärivad ajakirjanikud ikka ja jälle, miks seekord on andmed esitamata jäänud. Vastus on iseenesest lihtne – deklaratsiooni on väga lihtne mitte esitada. Kui autol on liikluskindlustus või tehnoülevaatus tegemata, saad politseilt trahvi. Kui jätad maksud maksmata, saad kaela maksuameti. Jätad huvid deklareerimata – ei juhtu midagi.