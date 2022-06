SÕJAKOLEDUSED TULID LASTEGA KAASA: „Nad näevad halbu unenägusid, kuulevad unes hääli. Ärkavad, on hirmunud, nutavad.“

„Laste hing on valu täis – isa jäi koju, sõbrad jäid koju, sotsiaalne elu lakkas. Paljudel pole isaga enam kontaktigi. Helistada ei saa. Mõned isad ka ei taha enda elust Ukrainas rääkida, vaikivad, hoiavad eemale. Mitmete sõpradega ei saa enam üldse ühendust. See on lastele väga raske. Kõik ei suuda oma muredest ka rääkida,“ ütleb psühholoog, kes sel suvel Ukraina laste laagris nõustajatööd teeb.