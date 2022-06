KES SÄRAKS, KES PÕRUKS? President valmistub riigikogu erakorralisteks valimisteks

OTSUSTAJA: Kui peaminister Kaja Kallast peaks riigikogus umbusaldatama, saab valitsus teha riigipeale ettepaneku erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks. See otsus on presidendi teha. Kui need toimuksid käesoleval suvel, siis sellest võidaks Reformierakond, kelle reiting on kõrge, ning kaotaks Jüri Ratase Keskerakond, kelle reiting ei toetaks praegusega samaväärset tulemust.