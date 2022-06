JAANIPÄEVAL ÕLUT EI SAA? Tallinnas hävines tulekahjus käsitööpruulikoda nanoPruul

Pruulikoja omanik Alar Mihhailov arvab, et põleng võis alguse saada õues seisvast mikrobussist. Omaniku hinnangul hoiustati seal mingit vedelikku – kütust või kütteõli, mis süttis. „Ma ise kohapeal ei olnud, aga nii palju kui olen pilte näinud, siis ilmselt see valgus laiali,” arvas Mihhailov ja lisas, et tõenäoliselt läks kuumus aknast sisse.