APOSTEL-AHISTAJA: miljonite messias sundis noori tütarlapsi suuseksile

La Luz del Mundo ehk Maailma Valgus sai alguse 1920. aastatel Mehhikos, kus organisatsiooni algatajaks oli García vanaisa. Viimasel ajal on Valgus jõudnud Mehhikost ka Ühendriikidesse, ennekõike California hispaaniakeelsete kogukonda. Õieti on see jõudnud tervelt 50 riiki maailmas, kuid ennekõike omab ta mõjuvõimu Ameerika mandril. Aastakümnete jooksul Maailma Valgust juhtinud kolme meest – vanaisa, isa ja poega – peetakse nende uskumuse kohaselt tänapäeva apostliteks. Organisatsioon ise kirjeldab end „primitiivse kristluse“ propageerijana, see tähendab, et teenistustel ei kasutata riste, ikoone ja muud säärast atribuutikat. Organisatsiooni naisliikmed peavad teenistuste ajal kandma pikki seelikuid ning katma oma pead. Eranditult kõiki Maailma Valguse juhte on süüdistatud naiste ja tüdrukute seksuaalses ärakasutamises.