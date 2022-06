OHTLIK PSEUDOVAKTSINEERIMINE: homöopaadid õpetavad imeterakestega end ise puugihaiguste vastu vaktsineerima

Homöopaatia fänn selgitab: see, kas väidetavalt puugihaiguste eest kaitset pakkuvad vaktsiiniterakesed ka päriselt mõjuvad, sõltub inimese enda energiast ja maailmavaatest. „Inimesi hullutataksegi,“ hoiatab Tartu ülikooli kaasprofessor ja perearst Marje Oona DIY-vaktsineerimise eest. „Reaalsuses on nii, et toimeainet neis preparaatides pole.“