Alar Krautman: Üks õppija ütles, et ta oli tundnud end ühiskonnas veidrikuna – aga meie kooli tulles avastas, et tema moodi mõtlevad veel paljud

Raske on välja tuua õppurite kõige lemmikumaid kursuseid, sest need on Krautmani sõnul aja jooksul vaheldunud. Viimasel aastal on väga populaarne olnud Eesti pärimusmeditsiin ja ka Mana teraapia üllatab oma populaarsusega. „Mulle tundub, et eriolukord ja sõjastress ning kogu olukord on mõjutanud seda, et inimesed soovivad pöörduda rohkem looduse poole ja leida tehnikaid, mis aitavad taastada sisemist rahu ning sügavuti inimhinge mõista,“ leiab ta.

Alar Krautmani Terviseakadeemiasse jõuavad ühise mõtlemise ja hingamisega inimesed. Paljud neist ei plaanigi kunagi päriselt tööd vahetada, vaid tahavad lihtsalt toredat hobi, olla edasises elus õnnelikum ja sarnase mõtteviisiga inimestega suhelda. „Mulle just äsja ütles üks õppija, et ta arvas varem, et on natuke imelik ega julgenud oma tegelikke mõtteid avaldada. Koolis tundus aga, et kõik mõistavad teda ja ta saab ennast vabalt väljendada,“ sõnab Krautman.

Kuna õpe toimub nädalavahetustel, ei ole ka probleemi töö kõrvalt tudeerimas käia. Väga paljud tulevad akadeemiasse ka Töötukassa toetuse kaudu.

Vali eriala oma huvidest lähtuvalt

Kuidas aga valida nende paljude põnevate ja omapäraste erialade hulgast just endale sobiv? Alar Krautman annab nõu.

„Klassikaline massaaž sobib pigem füsioloogia usku inimesele, sportlikele ja anatoomiahuvilistele. Samas läbitakse palju põnevaid massaaže, nagu lümfi-, spordi-, laste-, aroomimassaaž ja refleksoloogia. Meie välja töötatud Holistiline Sidekoe Venitus ja idamaine massaaž annavad ka siia energeetilist mõõdet,“ räägib Krautman.

Tai loodusravi puhul minnakse teraapiatega üsna sügavale meridiaanide laadsete tai liinidega ja resonaatorite töötlusega. „Sellele rajale sobib õppija, kes soovib pehme energeetilise kehatööga minna väga sügavale inimese energeetilisse olemusse. Tai teraapiate põhiline filosoofia on sisemine rõõm ja tingimusteta armastus. Seda me seal õpime ja kui tunned, et soovid sellele avaneda, siis on see sinu võimalus,“ osutab asjatundja.