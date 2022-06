Miks kasvab maksahaiguste levik nii meeste kui naiste seas?

Maksahaigused on kasvutrendis kogu maailmas. Kõige kiiremini suureneb nende patsientide arv, kelle diagnoosiks on rasvmaks ehk maksa steatoos. Erinevalt maksatsirroosist ehk maksa sidekoestumisest ei ole rasvmaksa tekkimise ainukeseks põhjuseks alkoholi liigtarbimine, vaid ka ülekaal, diabeet ja metaboolne sündroom. Kõigi nende seisundite väljakujunemise aluseks on ebatervislik eluviis, ebapiisav füüsiline koormus ja väärtoitumine.

Alkohoolset maksahaigust esineb meditsiinistatistika andmeil rohkem meestel, kuid naistele on see tunduvalt ohtlikum. Alkoholi kahjulik mõju naiste organismile on tugevam – ja mitte ainult sellepärast, et naised kaaluvad enamasti meestest vähem. Naiste organismis on vähem vett kui meestel, mistõttu on suhteline alkoholisisaldus veres kõrgem. Lisaks sellele toodab naise keha väiksemas koguses maksaensüümi, mis lagundab alkoholi. Kõik see muudab naiste maksa kergemini haavatavaks.