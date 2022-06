Eesti avas aukonsuli esinduse Iirimaal Corkis

Eesti aukonsuliks Corki linnas ning Clare’i, Corki, Kerry, Limericki, Tipperary ja Waterfordi maakondades on ettevõtja Neil George Kenefick. Suursaadik Aino Lepik von Wiréni sõnul on aukonsuli esinduse avamine Iirimaa suuruselt teises linnas oluliseks ja rõõmustavaks sammuks nii Eesti-Iiri kahepoolsete suhete tugevdamisel kui ka Iirimaal elava umbes 3000 eestlase jaoks. See hõlbustab ühtlasi Eesti kodanikele konsulaarteenuste osutamist piirkonnas.