Mart Soidro | Prisketest, kuid vigastest pruutidest

Nädal tagasi lõpetasin oma arvamusloo Helir-Valdor Seederi tõdemusega, et uue valitsuse moodustamise kaalukeeleks on Isamaa. Ta ütles Delfile, et Isamaa on nüüd priske pruut. Täpsustasin omalt poolt, et seda enne rannahooaja algust. Suur oli minu ehmatus ja kurbus, kui esmaspäevases Postimehes nägin fotot, kuidas Isamaa esimees toetub haiglas rulaatorile, mida ta ise hellitavalt ränderaamistikuks nimetas. Heal lapsel mitu nime – vanasti nimetati seda kitseks, nüüd kõnniraamiks. Aga nimetus ei muuda asja olemust. Nii kurb, kui seda ka tõdeda ka poleks, meenutas Seeder tol hetkel pigem vigast pruuti. Aga ma soovin „pruudile„ kiiret paranemist, et ta suudaks teha nädalavahetusel õige otsuse: kellele kosilastest „jah“-sõna öelda ja kellele korvi anda.